До 150 млн рублей увеличили размер грантов некоммерческим организациям Кубани

Фото: пресс-служба администрации края

Вдвое увеличен размер поддержки некоммерческим организациям (НКО), работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Так, в 2021 году он составит 52 млн рублей.

На сегодня Краснодарский край входит в десятку регионов по количеству участников и НКО-победителей в конкурсе по преодолению последствий пандемии коронавируса.

- Подано 82 проекта, и 20 социально-ориентированных организации победили, получив 27,5 млн рублей, – сказала председатель региональной Общественной палаты Любовь Попова.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Стартовал конкурс грантов администрации Кубани для некоммерческих организаций на 2021 год

В числе претендентов - десятки НКО региона (читать далее)