ДТП с цементовозом в Краснодарском крае 20 марта 2021: погиб человек

Обстоятельства ДТП сейчас уточняются.

Эта страшная авария произошла утром 20 марта. На трассе "М4 Дон" в районе поселка Мирный, что находится под Горячим Ключом, столкнулись легковушка и цементовоз.

Удар был очень сильным.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», по дороге ехал Volkswagen Polo, за рулем которого был мужчина. В какой-то момент водитель решил обогнать машину и выехал на встречку, но не рассчитал расстояние. И в итоге произошло лобовое столкновение с цементовозом.

Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало, после чего она загорелась. Пламя потушили прибывшие на место спасатели.

После столкновения иномарка вспыхнула.

- В аварии погиб один человек, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» правоохранители.

Цементовоз ехал по своей полосе.

Обстоятельства ДТП сейчас уточняются, выясняются причины происшествия.

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