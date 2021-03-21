Подробности ДТП с восемью пострадавшими в Краснодаре 21 марта 2021: машины всмятку, виновник аварии еще не установлен

Шоссе было практически пустым Фото: vk.com/typical_krd

Жесткая авария случилась в Краснодаре минувшей ночью. В 00:39 водитель автомобиля «Рено Логан» ехал по Ростовскому шоссе в сторону центра. На пересечении с улицей Солнечной он вылетел на встречную полосу и протаранил сразу два авто.

- Он столкнулся с двигавшимся навстречу «Рено Логан» под управлением молодого человека 1997 г.р., продолжил движение и врезался в ВАЗ 2114 под управлением мужчины 1982 г.р., – сказал «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Фото: vk.com/typical_krd

После столкновения отечественная легковушка отлетела в дерево. В результате аварии пострадали восемь человек, включая 17-летнюю девушку. Они получили травмы различной степени тяжести. Сразу пять участников ДТП был доставлены в медицинские учреждения Краснодара. Еще трем людям было назначено амбулаторное лечение.

Фото: vk.com/typical_krd

- По предварительной информации, предполагаемый виновник аварии скрылся с места ДТП, оставив транспортное средство прямо на дороге, – добавил Артем Коноваленко.

Фото: vk.com/typical_krd

Сейчас правоохранители занимаются установлением личности и задержанием нарушителя. Но не исключено, что он находится в одной из больниц краевого центра, как один из пяти пострадавших. Сейчас личности всех участников аварии устанавливают правоохранители.

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