Ущерб от загрязнения реки в Туапсе оценили в 1 млн рублей

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Природоохранная прокуратура провела проверку на соблюдение правил при отведении стоков с очистных сооружений канализации в водные объекты. Так, выявлено, что предприятие ЖКХ в Туапсе допускало многочисленные нарушения.

- Очистные сооружения канализации «Кривенковские» разрушены и находятся в нерабочем состоянии. Хозяйственно-фекальные стоки на сооружениях не очищались, а напрямую через аварийный выпуск сбрасывались на рельеф местности без твердого покрытия, с последующим попаданием в реку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В воде обнаружены химические вещества, которые превышают допустимые нормы. Кроме того, в месте загрязнения водоема нашли также колиформные и термотолерантные колиформные бактерии. Они очень опасны для людей.

- Ущерб от сброса неочищенных сточных вод в реку оценили в более чем 900 тысяч рублей. А почве, в которой концентрация по азоту, кальцию, натрию, цинку и меди превышена в 1,2 раза, - в 110 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

В отношении должностных лиц ЖКХ возбуждены уголовные дела.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Краснодар оштрафовали на 4 млн рублей за сброс стоков в реку Кубань.

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