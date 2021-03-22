Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На 141 дороге Краснодара до 1 мая обновят дорожную разметку. Особое внимание по мнению мэра города необходимо уделить разметке рядом со школами.

- Надо проводить ямочный ремонт. Необходимо также восстанавливать разметку, проверить освещенность - это по линии департамента городского хозяйства и ТЭК. Конечно, с привлечением сотрудников ГИБДД, - распорядился мэр на планерке 22 марта.

С 22 марта в школах Краснодара начались весенние каникулы. В связи с этим необходимо усилить профилактику правил дорожного движения, проводить круглые столы, в чатах напоминать родителям о том, чтобы дети не оставались без присмотра, считает Евгений Первышов.

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