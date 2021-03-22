Более 500 проектов представят в Краснодаре на технофестивале «От винта!»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 500 проектов представят участники технофестиваля “От винта!” в краснодарском Конгрессно-выставочном центре «Экспоград-Юг» с 25 по 27 марта.

Ожидается, что эту выставку посетят 700 человек со всех регионов страны.

Для гостей подготовят специальные экскурсии на самые крупные кубанские предприятия. Проведут брифинги и круглые столы на тему инноваций в цифровом мире, сообщает пресс-служба администрации края.

Технофестиваль проходит в рамках Года науки и технологий. Краснодар - это первый город который откроет международное мероприятие подобного формата.

- Без инноваций, без участия молодых ученых сегодня невозможно развитие нашего края и всей страны, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Краснодарский форум "Дело за малым" стал лучшим нацпроектом в России

Жюри оценило и рекламную кампанию по привлечению известного изобретателя Илона Маска (читать далее)