Сочинского школьника, готовившего взрыв, поместили в изолятор

Подростка забрали силовики прямо из дома, где обнаружили самодельные бомбы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сочинского школьника поместили в изолятор. Подростка забрали силовики прямо из дома, где обнаружили самодельные бомбы. Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали ученика лицея, который планировал нападение на одноклассников. У подростка изъяли взрывчатку и компоненты для ее изготовления. Более того, известно, что о своих планах в подробностях он рассказывал на своей страничке «Вконтакте», чем и привлек внимание силовиков.

Фото ФСБ РФ

- Подросток помещен в изолятор временного содержания, там он пробудет не более 48 часов по закону, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Сегодня, 24 марта, в суде ему изберут меру пресечения на время расследования.

Фото ФСБ РФ

Ранее "Комсомолка" сообщала, что неделю назад силовики предотвратили теракт в Адыгее. Там мужчина планировал взорвать торговый центр.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

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