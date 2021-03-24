Сочинского школьника, готовившего взрыв, поместили в изолятор

Подростка забрали силовики прямо из дома, где обнаружили самодельные бомбы.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», сочинского школьника поместили в изолятор. Подростка забрали силовики прямо из дома, где обнаружили самодельные бомбы. Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали ученика лицея, который планировал нападение на одноклассников. У подростка изъяли взрывчатку и компоненты для ее изготовления. Более того, известно, что о своих планах в подробностях он рассказывал на своей страничке «Вконтакте», чем и привлек внимание силовиков.
Фото ФСБ РФ
- Подросток помещен в изолятор временного содержания, там он пробудет не более 48 часов по закону, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Сегодня, 24 марта, в суде ему изберут меру пресечения на время расследования.
Фото ФСБ РФ
Ранее "Комсомолка" сообщала, что неделю назад силовики предотвратили теракт в Адыгее. Там мужчина планировал взорвать торговый центр.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В Сочи школьник планировал взорвать одноклассников прямо в лицее
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А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Адыгее
Спецслужбы задержали сторонника «Исламского государства»*, готовившего теракт в местах массового пребывания граждан (читайте далее)