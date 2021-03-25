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В Краснодаре в аварии с автобусом машины получили сильные повреждения. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Светлой.

- По предварительной информации, водитель автобуса № 136а, поворачивая налево, не простил автомобиль Ford, который двигался навстречу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Представитель пресс-службы обратил внимание, что в аварии никто не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае в жесткой аварии пострадали семь человек. ДТП произошло на 12-ом километре дороги к хутору Глебовка в Кущевском районе. Около полудня 24 марта столкнулись два отечественных автомобиля LADA Granta и «ВАЗ-2104».

По предварительной информации, 36-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в «четверку», которой управлял 39-летний мужчина.

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