Погода на 25 марта 2021 года в Краснодаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

После небольшого потепления на Кубань вернулась зима. Столбики термометров резко рванули вниз, а в краевом центре даже пошел снег. Его выпало столько, что город буквально парализовало из-за пробок. Синоптики убеждены, что снег в Краснодаре в марте – случай единичный. «КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 25 марта 2021 года в Краснодаре.

- Утром будет небольшой туман и ветер с порывами до девяти метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем составит плюс восемь градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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