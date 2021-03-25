В Краснодаре обустроили 1,5 тысяч объектов для маломобильных граждан

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В Краснодаре создают безбарьерную среду для жителей с ограниченными возможностями. Уже шесть лет в краевом центре действует муниципальная программа «Доступная среда». За время ее существования для жителей с ограниченными возможностями адаптировали около 1,5 тысячи объектов.

- Пока мы не можем сказать, что Краснодар на 100% комфортный и безбарьерный. Но, считаю, доступность среды — неотъемлемый показатель развитого города, - написал Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

В краевом центре социальные объекты и офисные здания оборудуют пандусами, лифтами и подъемниками. Делают удобными пешеходные переходы — снижают бордюры, укладывают тактильную плитку. Также по городу курсирует низкопольный общественный транспорт.

- Стоит отметить, что в Краснодаре работают свыше сотни радиоинформаторов, чтобы слабовидящим людям было легче ориентироваться, - добавили в мэрии.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи стартует проект развития инклюзивного туризма. Курорт готов принимать гостей с ограниченными возможностями здоровья.

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