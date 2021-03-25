В Новороссийске после поручения губернатора отремонтировали кровлю дома многодетной семьи

Фото: admkrai.krasnodar.ru

11 и 12 марта в Новороссийске ветром с ног сбивало людей, сносило машины. После урагана без крыши над головой, в прямом смысле, осталась многодетная семья из поселка Верхнебаканского. На просьбу о помощи обратил внимание губернатор края Вениамин Кондратьев. Глава региона поручил мэру города Игорю Дяченко оперативно решить эту проблему.

Глава Новороссийска выбрал подрядную организацию, которая в течение недели полностью отремонтировала кровлю.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

– Кровля дома полностью восстановлена. Также рабочие прибили коньки, осталось лишь покрасить фронтон. Доделать мелочи помешал снег, но после осадков все это оперативно завершим. Считаю, что в подобных ситуациях власть не должна оставаться в стороне. Тем более, когда в семье есть дети, помощь должна приходить быстро и быть результативной, – сообщил Игорь Дяченко.

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