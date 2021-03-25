В Ейском районе газифицируют два села до конца 2021 года

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Ейском районе планируют до конца этого года газифицировать два села — Воронцовское и Кухаривка. Здесь уже приступили к строительству распределительных газопроводов.

- Муниципалитет уже заключил контракт с подрядчиком. До конца года планируется протянуть 25 километров газопровода. Это позволит газифицировать более 500 домовладений, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На строительство новых веток из краевого и местного бюджетов выделят более 19 млн рублей.

Стоит отметить, что всего в 2021 году в крае газифицируют 27 населенных пунктов, это более 100 км подводящих и распределительных газопроводов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сейчас также идет строительство первого этапа Ейского группового водопровода. На первом этапе он готов на 70%. Работы на объекте продолжаются.

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