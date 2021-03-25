Главой управления молодежи мэрии Краснодара стал Сергей Фетисов

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В Краснодаре назначили нового начальника управления по делам молодежи. Должность руководителя занял Сергей Фетисов. Его кандидатуру сегодня согласовали депутаты городской Думы.

- Фетисов уже был согласован на эту должность Гордумой 22 октября прошлого года. Затем уходил по собственному желанию, причины были исключительно технические, - сообщил вице-мэр администрации города Антон Смертин.

Также замглавы добавил, что Сергей Дмитриевич - отличный специалист, у него много планов и есть огромное желание работать.

Напомним, что долгое время должность начальника управления по делам молодёжи администрации Краснодара занимал Георгий Пронькин. Сейчас он директор департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами. Затем кресло молодежного лидера заняла Елена Золотова, но она пробыла в управлении молодежи всего несколько месяцев.

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