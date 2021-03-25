На Кубани почти 1,5 тысячи многодетных семей получили уведомление на получение маткапитала

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае семейный капитал положен многодетным родителям при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих. Только за два месяца этого года уведомления о праве получения пособия получили более 1460 семей.

- Размер маткапитала ежегодно индексируется. В этом году он составляет 134 128 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Такая поддержка выделяется семьям в рамках национального проекта «Демография». За все время предоставления маткапитала многодетные родители Кубани в основном направляли средства на улучшение жилищных условий. Также семьи использовали капитал на образование детей и газификацию жилья.

Стоит отметить, что с прошлого года выплаты могут использовать для уплаты первоначального взноса, погашения процентов или основного долга за ипотеку, а также для приобретения или строительства жилья в регионе.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что многодетные семьи Кубани смогут претендовать на получение земли в любом муниципалитете.

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