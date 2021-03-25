На избиения в полиции Кубани пожаловались в следком

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Юристы правозащитной организации «Комитет против пыток» обратились в Следственный комитет с сообщениями о преступлении в интересах двух жителей региона.

В середине марта ГУ МВД России по Краснодарскому краю опубликовало пресс-релиз о задержании в Калининском районе троих подозреваемых в серии краж домашнего скота.

Были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ (кража). На период предварительного следствия подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Затем в соцсетях появилось видео, на кадрах которого бьют мужчину, лежащего на земле. В ГУ МВД России по краю прокомментировали, что по данному факту проводится проверка.

- В ходе общественного расследования юристы Комитета получили видеозапись задержания, - говорится на сайте правозащитной организации «Комитет против пыток». - Правозащитники обратились в Следственный комитет с сообщениями о преступлении. В настоящее время следователи ведут доследственную проверку.

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