Дорожный фонд Краснодара планирует в 2021 году выручить с платных парковок 66,5 млн рублей

По официальной статистике, в Краснодаре зарегистрировано 347 тыс. автомобилей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Срок действия концессионного соглашения по созданию и эксплуатации муниципальных платных парковок истекает в мае 2021 года. Пока не ясно, передаст ли мэрия в субаренду подрядчикам или будет самостоятельно контролировать этот процесс.

На совещании в мэрии глава города Евгений Первышов отметил, что хотел бы, чтобы процесс контроля, куда идут деньги за платные стоянки, был более прозрачными для граждан.

Всего в краевом центре работают 266 муниципальных платных парковок вместительностью на 8 075 машино-мест. Причем, по официальной статистике, в городе зарегистрировано 347 тыс. автомобилей. Парковок - даже платных - катастрофически не хватает на всех.

- В 2021 году планируется получить от эксплуатации муниципальных платных парковок 66 млн 481 тыс. рублей, из них 49 млн 338 тыс. рублей — это доходы от предоставления мест автомобилистам и 17 млн 143 тыс. рублей — штрафы, санкции, возмещение ущерба, - сообщает пресс-служба администрации города.

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