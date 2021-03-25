Владимир Бутенко стал главой Брюховецкого района

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Депутаты Брюховецкого района избрали нового руководителя муниципального образования

Главой муниципального образования 25 марта выбран Владимир Бутенко. За него отдали большинство голосов депутаты райсовета. На этот пост было предложено три кандидатуры.

- Новый муниципальный глава родился в станице Брюховецкой. Здесь вырос, окончил школу №3. Имеет два диплома о высшем образовании: Кубанского университета физической культуры и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, - сообщает пресс-служба администрации Брюховецкого района.

Работал Бутенко тренером-преподавателем в спортивной школе, организовал довольно успешный спорт клуб “Восток”, занимался предпринимательством. До избрания занимал пост председателя Союза казачьей молодежи Кубани. Женат, имеет трех детей.

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