Все стройки Краснодара отследит единая система мониторинга

В Краснодарском крае появится электронное слежение за новостройками для дистанционного контроля Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодарском крае появится электронное слежение за новостройками для дистанционного контроля. Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, краевому центру нужен единый облик. Для этого и был разработан Генеральный план города.

- Нужна четкая система контроля за соблюдением всех нормативных актов, которые регулируют градостроительство, - подчеркнул Кондратьев.

Работу информационной системы будет курировать краевой департамент по архитектуре и градостроительству.

Система сможет отслеживать весь этап стройки - от котлована до полного завершения строительства жилых домов. В случае нарушений - сообщит о них в информационный центр.

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