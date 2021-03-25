Вениамин Кондратьев поручил проверить нагрузку на коммунальные сети в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевой администрации прошло совещание по реализации генплана Краснодара. Участие в совещании приняли первый вице-губернатор Андрей Алексеенко и заместители губернатора. Там же присутствовали глава Краснодара Евгений Первышов, директор НИИ перспективного градостроительства Павел Спирин, руководители краевых ведомств и общественники.

Основной вопрос, который стоял на повестке дня, - проблемы застройки новых микрорайонов. Основная проблема города - нагрузка на коммунальные сети.

Губернатор Вениамин Кондратьев потребовал от собравшихся обратить внимание на новые объекты, построенные в районе Западного обхода. Здесь уже выданы разрешения на строительство 104 домов, где будут проживать больше 60 тыс. человек.

- В течение недели проанализируйте нагрузку на коммунальные сети. Возможно ли, исходя из сегодняшних лимитов, обеспечить такое количество жителей бесперебойным электро- и водоснабжением, - поручил Вениамин Кондратьев вице-губернатору Александру Трембицкому.

Напомним, что 23 марта губернатор проинспектировал застройку новых районов Краснодара.

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