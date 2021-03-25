Новым заместителем мэра Анапы стал Руслан Юнаев

Фото: пресс-служба мэрии Анапы
Анапские депутаты выбрали вице-мэром Руслана Юнаева.
- В новой должности заместителю мэра необходимо будет заниматься вопросами имущественных отношений, жилищной политики, архитектуры и градостроения, муниципального контроля, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
Ранее Руслан Юнаев работал в правоохранительных органах.
Таким образом, действующий мэр Анапы Василий Швец продолжает формировать свою команду. Так, в ее рядах недавно появился еще один новичок - начальник управления по делам молодежи Алексей Николаев.
Руководителем правового управления стала Светлана Тарасова, у которой большой опыт работы в правоохранительных органах. И последний назначенец - Анастас Соломонов - возглавит управление муниципального контроля.
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