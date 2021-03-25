На Кубани двух начальников исправительных колоний оштрафовали на 2 тыс. рублей

Руководители исправительных колоний №3 и №9 получили взыскания в виде штрафов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководители исправительных колоний №3 и №9 получили взыскания в виде штрафов за нарушения закона в подведомственных им учреждениях.

По данным прокуратуры Краснодарского края, прибывшие с проверкой в данные колонии комиссии нашли множественные нарушения уголовно-исполнительного законодательства.

- Начальников обязали нарушения исправить, но, спустя время, выяснилось, что в колониях все осталось по-прежнему. На нерадивых руководителей завели дела об административном правонарушении и наказали штрафом в 2 тыс. рублей каждого, - сообщает пресс-служба ведомства.

Правда, в прокуратуре не уточняют, какие именно нарушения были зафиксированы в колониях.

Сейчас все нарушения закона устранены.

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