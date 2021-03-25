На Кубани двух начальников исправительных колоний оштрафовали на 2 тыс. рублей

Руководители исправительных колоний №3 и №9 получили взыскания в виде штрафов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Руководители исправительных колоний №3 и №9 получили взыскания в виде штрафов за нарушения закона в подведомственных им учреждениях.
По данным прокуратуры Краснодарского края, прибывшие с проверкой в данные колонии комиссии нашли множественные нарушения уголовно-исполнительного законодательства.
- Начальников обязали нарушения исправить, но, спустя время, выяснилось, что в колониях все осталось по-прежнему. На нерадивых руководителей завели дела об административном правонарушении и наказали штрафом в 2 тыс. рублей каждого, - сообщает пресс-служба ведомства.
Правда, в прокуратуре не уточняют, какие именно нарушения были зафиксированы в колониях.
Сейчас все нарушения закона устранены.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
Обвиняемых в разбойном нападении на дом родителей бывшего вице-губернатора Кубани отправили в колонию строгого режима
Убийца матери бывшего вице-губернатора Кубани до сих пор в бегах (читать далее)