Обвиняемых в разбойном нападении на дом родителей бывшего вице-губернатора Кубани отправили в колонию строгого режима

Оба подозреваемых уверяют - их не было на месте преступления.

Тахтамукайский районный суд поставил точку в громком уголовном деле о нападении на дом бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака. Напомним, это резонансное преступление случилось в ночь на 9 мая 2018 года. Неизвестные в масках ворвались в дом родных Мурата Ахеджака в адыгеском поселке Псейтук. Чтобы выяснить, где хранятся деньги, бандиты пытали 79-летнюю Луизу и 81-летнего Казбека, а также их больную дочь Зарему. Измученных, еле живых стариков и женщину злоумышленники связали, а затем пытали, после чего скрылись.

На семью напали еще в ночь на 9 мая, но только 10 числа их нашли. Фото: Юлия ДУБИНА

Спустя сутки пострадавших обнаружила старшая дочь Саида. На тот момент мать Мурата Ахеджака от полученных травм скончалась. Отца и сестру удалось спасти.

По неподтвержденным данным, нападавших было четверо. Однако позже стало известно, что правоохранители скрутили двоих подозреваемых - 50-летнего Вячеслава Пономарева и 34-летнего Ивана Кононенко. По версии следствия, именно они вместе с группой неизвестных вошли в дом и напали на спящих членов семьи Мурата Ахеджака.

- Похитив деньги и имущество на сумму более чем 5,5 миллиона рублей, они скрылись, - сообщали в Генпрокуратуре России.

Судебные разбирательства длились больше года. Подсудимые должны были услышать приговор в конце января 2021-го, но судья посчитала, что информации для принятия решения недостаточно, потому судебное следствие возобновилось.

Родители бывшего вице-губернатора Кубани - Казбек и Луиза Ахеджак

В итоге окончательный приговор был оглашен 15 марта.

- Оба подсудимых признаны виновными в разбойном нападении на дом семьи бывшего вице-губернатора Мурата Ахеджака. Вячеслав Пономарев получил 9 лет 6 месяцев лишения свободы, а Иван Кононенко 8 лет 6 месяцев заключения. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима, - сказали «КП» - Кубань» в Тахтамукайском районном суде.

В ближайшее время защита будет обжаловать решение. Адвокаты ждали оправдательного приговора, поскольку с первого дня задержания были уверены - достоверных и достаточных доказательств виновности подсудимых нет. «КП» - Кубань» общалась с родными и соседями Ивана Кононенко, которые готовы подтвердить алиби мужчины, уверяя, в ту ночь он был с детьми. Друзья Вячеслава Пономарева также не понимают, почему мужчину обвиняют в преступлении, хотя в ночь на 9 мая он находился дома с семьей.

У банка на улице Мира в станице Медведовской силовики задержали Ивана и начали обыскивать машину Ольги. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Более того, родные Ивана Кононенко уверяли, что после задержания на него оказывали давление - признать вину его требовали под пытками.

Однако, стоит отметить, у подсудимых в деле фигурирует лишь статья «Разбой». Убийц Луизы Ахеджак, матери бывшего вице-губернатора, так и не нашли. Уголовное дело по факту убийства находится в производстве ГСУ СКР по СКФО и разбирательства продолжаются до сих пор.

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