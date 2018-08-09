Нападение на семью бывшего вице-губернатора Кубани: Казбек Ахеджак на очной ставке опознал одного обвиняемого

СЕГОДНЯ 16:25 2018-08-09T16:34:36+03:00

Однако мать Ивана Кононенко уверена - ее сына не могло быть вместе с грабителями [фото, видео]

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Как рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник, близкий к следствию, обвиняемому в нападении на дом бывшего вице-губернатора Кубани Ивану Кононенко устроили очную ставку с 81-летним Казбеком Ахеджаком. Пострадавший от рук бандитов мужчина вместе со своей дочерью Заремой долгое время находился в больнице. Но на встречу с одним из задержанных, насколько позволило состояние, Казбек Исмаилович все же решился.

Когда следователи спросили: «Был ли в доме Иван Кононенко?», отец бывшего вице-губернатора Кубани ответил, что да. Нападение произошло в ночь на 9 мая ориентировочно после полуночи. Все преступники были в масках, однако незадолго перед своим уходом бандиты их сняли, и он смог разглядеть их лица. Иван Кононенко, по словам Казбека Исмаиловича, «просто стоял в стороне и ничего не делал».

На семью напали еще в ночь на 9 мая, но только 10 числа их нашли.Фото: Юлия ДУБИНА

«Комсомольская правда» связалась с матерью Ивана Кононенко Лидией, которая уверяет - ее сын никогда не был в ауле Псейтук.

- Значит, преступники перестраховались, разбили камеры в доме, чтобы не попасть на видео, надели перчатки, скрыли свои лица, но потом решили все снять и оставить «пальчики»? –недоумевает Лидия Анатольевна. - Я в это не верю!

Кроме того, следователи устраивали очную ставку Ивану Кононенко и второму задержанному - Сергею Пономареву. Правоохранители настаивали, что мужчины ранее были знакомы, более того работали вместе, причем в доме бывшего вице-губернатора.

Иван Кононенко и Сергей Пономарев никогда не были знакомы.

- На встречу пригласили женщину, которая когда-то давно трудилась в семье Ахеджаков, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник, близкий к следствию. - Она сказала, что Сергея Пономарева узнала, он, действительно, пару лет назад делал ремонт во дворе дома Ахеджаков, но Кононенко не опознала.

На недавнем судебном заседании срок следствия продлили до 10 ноября, под стражей оба задержанные останется до 9-го числа.

Напомним, Кононенко задержали 15 мая в станице Медведовской около банка, где он вместе с супругой снимал деньги. Ему скрутили руки, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Спустя два дня Ивана Кононенко и второго задержанного по делу Сергея Пономарева заключили под стражу. А уже 23 мая им официально предъявили обвинение, заявив, что «по делу собрано достаточно доказательств».

У банка на улице Мира в станице Медведовской силовики задержали Ивана и начали обыскивать машину Ольги.Фото: Евгения ХИЛЬКО

По версии следствия, Иван Кононенко вместе с Сергеем Пономаревым и группой неизвестных в ночь на 9 мая через ограду проникли во двор. После чего свободно вошли в дом через незапертые двери.

Затем они напали на спящих членов семьи Мурата Ахеджака. Обездвижив их пластиковыми хомутами и скотчем, налетчики начали обыскивать дом. Деньги найти им не удавалось, потому они стали избивать Луизу Ахеджак, надеясь, что та укажет на место тайника.

В какой-то момент женщина перестала подавать признаки жизни, тогда бандиты переключились на Казбека Измаилович и его дочь Зарему, начали пытать их. Вновь обыскав весь дом, они нашли ключ, которым открыли сейф, забрали 360 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

Луиза Ахеджак скончалась на месте преступления. А Казбека и Зарему с серьезными травмами и обезвоживанием госпитализировали. Сейчас состояние Казбека и Заремы Ахеджаков врачи оценивают как стабильное.

Ивану Кононенко вменяют сразу две статьи - «Убийство» и «Разбой». Мужчине грозит пожизненное заключение. Еще до задержания подозреваемых дело передали для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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