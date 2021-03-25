Светофоры на пересечении Карасунской и Красноармейской в Краснодаре заменят на новые

В Краснодаре на пересечении улиц Карасунской и Красноармейской полностью обновят 8 светофоров для пешеходов и 4 - для автомобилистов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для проведения работ по замене оборудования электронные регулировщики не будут работать с 10:00 26 марта до 17:00 27 марта.

- Полностью обновят 8 светофоров для пешеходов и 4 - для автомобилистов, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Работы проведут в рамках ремонта улицы Карасунской - от улицы Железнодорожной до улицы имени Чкалова по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее «Комсомолка» уточнила, что «умные светофоры» заработали на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Сормовской, улиц Российской и Солнечной, а также улиц Восточно-Кругликовской и Школьной. Они работают по такому же принципу - если несколько секунд машины не пересекают стоп-линию, то сигнал переключается, движение продолжает другой поток транспорта.

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