В Сочи 26 марта ожидается формирование смерчей над морем

Фото: sochi.ru

В Адлерском районе 26 марта около семи часов утра над акваторией Черного моря был замечен смерч. Метеорологи предупредили, что воронки могут образовываться в течение дня.

- До конца суток 26 марта на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Все городские службы уже переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все меры предосторожности. Временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

При возникновении происшествий гражданам следует звонить по номерам «101» и «112».

Ранее "Комсомолка" сообщала, что крупный туроператор сообщил об остановке сотрудничества с комплексом «Аквалоо» в Сочи. Причины такого решения не называются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на 26 марта 2021 года в Краснодаре

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 26 марта 2021 года в Краснодаре (читайте далее)