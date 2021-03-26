На майские праздники курорты Краснодарского края ожидают полмиллиона туристов

Впереди майские праздники и курорты Кубани активно к ним готовятся. Ожидается, что на побережье приедут около 500 тысяч туристов.

– Майские праздники для наших курортов – это период пиковой нагрузки и «генеральная репетиция» перед летним сезоном. В этом году в начале мая ожидаем около 500 тысяч гостей, - сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край стал всесезонным туристическим центром. Зимой и весной в регион приезжает 40% общего числа отдыхающих. На Кубани из 200 санаториев140 работают круглогодично.

Большой популярностью пользуются гостиницы с системами «все включено» и «ультра все включено». В крае таких уже 76.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что курорты Краснодарского края примут туристов по кэшбеку до 30 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Морское такси начнет курсировать между Сочи и Новороссийском с мая

Решается вопрос о стоимости билетов на этом направлении (читайте далее)