В Краснодаре проходит региональный конкурс «Экспортер года»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краевой столицы проходит региональный конкурс на показатели по экспорту. Предприятия-передовики будут поощрены, без премии не останутся и лучшие сотрудники.

- «Экспортер года» проводится по пяти номинациям. Среди них: прорыв года, экспортер года в сферах промышленности, АПК, услуг и высоких технологий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Победители и призеры получают сертификат на право участия в международных выставочных мероприятиях за рубежом, дипломы, сертификат на обучение деловому английскому языку.

Участвовать в конкурсе могут представители малого и среднего предпринимательства. Подробнее об «Экспортере года» можно узнать по телефону 8 (861) 231-10-60.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в 2021 году Кубань планирует поставить на экспорт около 450 тыс. декалитров винодельческой продукции.

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