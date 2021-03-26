Главу сельского поселения на Кубани оштрафовали на 20 тыс. рублей за невнимательность

Главу Новопашковского сельского поселения Крыловского района оштрафовали за нарушение Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 286 тыс. рублей завысил стоимость благоустройства парка глава Новопашковского сельского поселения Крыловского района Иван Корсун.

Этот факт и привлек внимание прокуратуры Крыловского района, в ходе плановой проверки реализации краевого проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» .

- Выяснилось, что сумма в 286 тыс. рублей никак не вписывалась в согласованный по нацпроекту бюджет и была явно завышена, - сообщила пресс-служба ведомства

В итоге прокуратура Крыловского района оштрафовала невнимательного главу сельского поселения на 20 тыс. рублей.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Краснодарском крае двух начальников исправительных колоний оштрафовали на 2 тыс. рублей. Взыскания должностные лица получили за нарушения в подведомственных им учреждениях и нежелании их исправлять

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Сочи прокуратура возбудила уголовное дело по факту продажи пансионата «Олимпийский» по цене в 30 раз ниже рыночной

Отель за символические деньги купил один из акционеров (читать далее)