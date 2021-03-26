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Общество26 марта 2021 13:09

Главу сельского поселения на Кубани оштрафовали на 20 тыс. рублей за невнимательность

Наказали чиновника за превышение стоимости работ по благоустройству парка
Инна БОРИСОВА
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Главу Новопашковского сельского поселения Крыловского района оштрафовали за нарушение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 286 тыс. рублей завысил стоимость благоустройства парка глава Новопашковского сельского поселения Крыловского района Иван Корсун.

Этот факт и привлек внимание прокуратуры Крыловского района, в ходе плановой проверки реализации краевого проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» .

- Выяснилось, что сумма в 286 тыс. рублей никак не вписывалась в согласованный по нацпроекту бюджет и была явно завышена, - сообщила пресс-служба ведомства

В итоге прокуратура Крыловского района оштрафовала невнимательного главу сельского поселения на 20 тыс. рублей.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Краснодарском крае двух начальников исправительных колоний оштрафовали на 2 тыс. рублей. Взыскания должностные лица получили за нарушения в подведомственных им учреждениях и нежелании их исправлять

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