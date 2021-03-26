Краснодар отметит Всемирный день театра экскурсиями и спектаклями

Последние выходные дни марта Кубань отметит Всемирный день театра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Всемирный день театра, который пройдет 27 и 28 марта, в Краснодарском крае состоятся тематические спектакли.

Так, Исторический парк «Россия – моя история» в Краснодаре подготовил целый комплекс мероприятий на эту тему, в том числе экскурсии «История развития российского театра».

В субботу, 27 марта, в Академическом драматическом театре им. М. Горького в Краснодаре будет работать фотовыставка «Премьеры 100-го и 101-го сезонов».

Здесь же маленьких зрителей ждет экскурсия по театру и спектакль «Алиса в Зазеркалье».

- В Краснодарском краевом театре кукол пройдет цикл мероприятий «Азбука театра с дядей Женей» , в котором примет участие ведущий актер театра Евгений Суманев, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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При этом зрительные залы должны быть заполнены не более, чем на 15% (читать далее)