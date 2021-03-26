В Краснодаре прошел сильный град 26 марта

Фото krasnodar-news.net

Град прошел в краевом центре днем 26 марта. Городские улицы и крыши домов засыпало льдинками с неба. Погода все никак не устанет преподносить сюрпризы жителям Краснодара и региона в целом.

И радикального улучшения погоды в ближайшее время ожидать не приходится. Как ранее сообщалось, по-настоящему весна придет в Краснодаре лишь во второй половине апреля. А пока жителей Кубани ожидают небольшие перепады температуры.

Завтра в краевом центре днем до плюс 13, и возможны дожди. А в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по смерчам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода на 26 марта 2021 года в Краснодаре

Весна возвращается на Кубань. Температура воздуха ночью уже не опускается ниже нуля градусов. Но ожидать резкого потепления жителям Краснодарского края не стоит. По-настоящему весенняя погода установится в краевом центре только во второй половине апреля. Пока жителей Кубань ожидают небольшие температурные качели.(читать далее)