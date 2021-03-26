Новый спорткомплекс в станице Динской под Краснодаром сдадут в конце года

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Жизнь динчан станет физически здоровее, в станице строят современный спортивный комплекс.

До конца 2021 года в станице Динской появится новый спортивный комплекс. Площадь комплекса составит 1,6 тыс. кв. метров, строительные работы выполнены на 26%.

На данный момент уже есть каркас здания и его бытовых помещений. Спорткомплекс будет отвечать самыми современными требованиями для проведения спортивных мероприятий.

- Здесь будут открыты секции гандбола, тенниса, мини-футбола, баскетбола, волейбола. Объект строится в рамках нацпроекта “Демография”, - сообщает пресс-служба Краснодарского края.

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