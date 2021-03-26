В Краснодаре 27 марта в «Час Земли» отключат подсветку на улице Красной

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Неожиданное выключение света в центре Краснодара не должно обеспокоить горожан. 27 марта человечество отмечает “День Земли”.

Ровно в 20:30 погаснет подсветка на всех административных зданиях, которые погрузятся во тьму на целый час. Потухнет и декоративное освещение центральной улицы города - Красной. Организатор этого флэшмоба - Всемирный фонд дикой природы.

- Цель акции - привлечь внимание к бережливому использованию природных ресурсов, напомнить о необходимости экономии электроэнергии, - рассказал замдиректора краснодарского департамента городского хозяйства и ТЭК Илья Данильченко.

Международная акция "Час Земли" началась еще в 2011 году и объединяет миллионы людей по всей планете. В нашей стране она проходит под патронажем Министерства природных ресурсов и экологии.

При этом, если вы захотите принять участие в этой акции, то тоже можете у себя дома выключить свет и час посидеть в темноте, подумать о скудных природных ресурсах.

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