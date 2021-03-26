Трое полицейских на Кубани отправились в колонию за избиение подозреваемых

Белореченские полицейские оказались за решеткой после того, как пытались выбить признательные показания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Белореченские полицейские оказались за решеткой после того, как пытались выбить признательные показания. Следствие выяснило обстоятельства этого дела.

- В феврале 2018 году белореченские оперуполномоченные задержали предполагаемых угонщиков ВАЗ 2107. Чтобы получить нужные им показания, они избили подозреваемых, которые никак не хотели признаваться в краже, - сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

После чего потерпевшие написали заявление в прокуратуру.

А вот удалось ли доказать вину предполагаемых угонщиков, правоохранители не сообщают.

Приговором суда белореченские пинкертоны отправлены на три года в колонию общего режима.

Ранее "КП" - Кубань" сообщала о том, как пьяный полицейский накануне 8 марта устроил смертельное ДТП на Кубани. Двое погибли, ребенок с мамой в больнице.

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