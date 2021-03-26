На пляжах в Геленджике заработают сенсорные души и Wi-Fi

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021-м курортный сезон стартует раньше обычного - 1 мая. К этому дню все пляжи, гостиницы и парки приведут в порядок. К встрече с отдыхающими готовятся заранее - уже сейчас наводят лоск.

У моря устанавливают шезлонги и зонты. Их по-прежнему расставляют в соответствии с нормами Роспотребнадзора - на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Заработают и некоторые новинки.

- На центральных пляжах Геленджика и села Кабардинка установлены сенсорные души. Это удобно и безопасно, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии курорта. - Кроме того, будут организованы комфортные зоны отдыха с возможностью зарядки мобильников. Есть и зоны с бесплатным Wi-Fi.

А еще в Геленджике станет больше пляжей. Если в 2020 году для отпускников были доступны 59 территорий, то в этом сезоне - 66. Купаться там смогут даже дети.

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