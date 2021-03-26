В Геленджике к началу курортного сезона увеличат число полицейских и казаков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Безопасность на курортах превыше всего. В горячий сезон на побережье приезжают сотни тысяч туристов. В этот момент активизируются мошенники и воры, за которым нужен глаз да глаз. Поэтому на улицах и в парках Геленджика установят камеры - всего к маю появится 21 устройство. Не скрыться нарушителям и на пляжах, на которых оборудуют более 80 камер.

А еще на набережных, в скверах и жилых кварталах станет больше людей в форме.

- Планируется прибытие для несения службы около 200 сотрудников полиции, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика. - Вместе с ними дежурить будут казаки. Летом их численность увеличится вдвое - с 40 до 80 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на пляжах в Геленджике заработают сенсорные души и Wi-Fi.

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