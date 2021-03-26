Инноваторы Кубани представили более 50 работ на технофоруме «От винта!»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Международный фестиваль “От винта!” в Краснодаре посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Вместе с губернатором края Вениамином Кондратьевым они открыли это значимое международное мероприятие.

Мантуров и Кондратьев ознакомились с представленными на фестивале научно-техническими экспозициями. Дениса Мантурова заинтересовала разработка завода “Сатурн”, а именно - модель литий-ионных батарей для авиационных двигателей и солнечных батарей.

- Сейчас на заводе много работает молодых специалистов. И эта молодежь создает многие сегодняшние инновации, обеспечивает развитие предприятий и экономики Кубани, – отметил Вениамин Кондратьев.

Краснодарский стенд на международном фестивале превышает 500 кв. метров. На мероприятие приехало 40 высших и средних специальных учебных заведений, организаций и промышленных предприятий. Всего Краснодарский край представил свыше 50 разработок.

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