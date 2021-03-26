Школы искусств на Кубани получат 80 новых пианино до конца апреля

Новые музыкальные инструменты российского производства поступят в 84 детские школы искусств региона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме пианино талантливые кубанские ребята смогут в этом году заниматься также и на 18 новых духовых музыкальных инструментах.

Аппаратура прибудет в край до конца апреля этого года, пообещал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он же и вручил сертификат на музыкальные инструменты главе Кубани Вениамину Кондратьеву.

- Детям нужно всесторонне развитие, а наличие качественных отечественных музыкальных инструментов позволит им добиться высоких результатов в творчестве, - отметил Вениамин Кондратьев.

Подобные поставки из федерального центра были и прошлом году. Отечественные инструменты в 2020-м уже получили 46 музыкальных и детских школ искусств в Краснодарском крае.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Лабинская школа искусств заработала после масштабной реконструкции

Она рассчитана на 685 детей (читать далее)