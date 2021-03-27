На Кубани выходные будут дождливыми

Фото: krd.ru.

В Краснодарском крае в последний уик-энд синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Ветер западной четверти до 11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 26 марта от +8 до +13°С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Днем воздух прогреется до +11°С.

В Краснодаре в выходные ожидается переменная облачность, с дождем и туманом.

- 27 марта ветер западной четверти ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от +1 до +3°С, днем от +11 до +13°С, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Воскресенье, 28 марта, тоже не обойдется без осадков. Температура воздуха будет от +4 до +11°С.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что по предварительному прогнозу синоптиков, более теплая погода в краевом центре установится не раньше 5 апреля. Температура воздуха поднимется до +20°С.

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