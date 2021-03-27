Фото: пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На Кубани при столкновении двух автомобилей погиб водитель «копейки». Авария произошла в станице Михайловской Курганинского района 27 марта в 07:15.

По предварительным данным, 36-летняя женщина-водитель Hyundai Accent двигалась по улице Октябрьской в сторону Школьной. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2101.

- 31-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Женщина-водитель иномарки с травмами доставлена в больницу.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - отметил представитель пресс-службы.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи в тройном ДТП с грузовиком пострадали три человека. Авария произошла на дублере Курортного проспекта днем 27 марта. Автомобили столкнулись в центре курорта - между съездом на улицы Чайковского и Горького.

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