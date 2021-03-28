В Краснодаре в день акции «Час земли» на 60 минут погасили подсветку зданий

Скриншот с видео

Краснодар присоединился к акции «Час земли». В городе 27 марта на 60 минут отключили архитектурную подсветку административных зданий.

- Подсветку зданий в краевой столице погасили в 20:30. Экологический флешмоб проходил во всем мире, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Международная акция "Час Земли" началась еще в 2011 году и объединяет миллионы людей по всей планете. Ее цель — привлечь внимание к бережливому использованию природных ресурсов, напомнить о необходимости экономии электроэнергии.

Некоторые горожане тоже присоединились к акции. Они на час погасили свет дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево» пройдет в Краснодаре

Экологическая акция проходит с 1 марта по 15 апреля по всему краю (читайте далее)