В Краснодаре на улице Ставропольской временно отключат светофоры

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В краевом центре на улице Ставропольской на двух участках с 29 по 31 марта не будут работать светофоры. Электронные регулировщики отключат с 10 утра до четырех часов вечера на пересечениях с Шевченко и Титаровской.

- Светофоры временно отключат, чтобы заменить кабельные линии, дорожные контроллеры и другое оборудование, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Для безопасности на участках будут контролировать движение сотрудники ГИБДД. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре обсудили реконструкцию улицы Чапаева. Ее планируют обновить в рамках проекта «Семь улиц». Большинство хотят сделать участок пешеходным.

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