В МЧС предупредили о лавиноопасности в горах Краснодарского края до 30 марта

Фото: 23.mchs.gov.ru

МЧС распространила экстренное предупреждение по лавиноопасности. Спасатели предупредили, что в горах Краснодарского края и Республики Адыгеи до 30 марта в любой момент может сойти снежная масса.

- В горах выше 2000 метров лавиноопасно. Соблюдайте меры безопасности в непогоду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «01» или «101» - с мобильного.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что краснодарские синоптики рассказали, когда в город придет весна. По прогнозу, в первой декаде апреля температура воздуха значительно повысится.

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