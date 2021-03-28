В Краснодаре запустили онлайн-проект об истории улицы Рашпилевской

Фото: krd.ru

В Краснодаре запустили новый онлайн-проект. Специалисты создали аудиогид на бесплатной интернет-платформе izi.travel. Теперь можно виртуально прогуляться по улице Рашпилевской и здесь же узнать о ее истории.

- Во время онлайн-прогулки участники смогут познакомиться с историей улицы. Например, что здания здесь датируются началом ХХ века, а название улица получила в честь «исполняющего должность» наказного атамана Черноморского казачьего войска генерал-лейтенанта Григория Антоновича Рашпиля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Над созданием проекта трудились профессиональные краеведы и исследователи архивов.

- Маршрут нанесен на карту с точками, о каждой из них виртуальные экскурсоводы рассказывают в отдельном аудиофайле. Чтобы запустить аудиогид — необходимо отсканировать QR-код, - добавили в мэрии.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что предложено расширить пешеходную зону в историческом центре города — на улицах Рашпилевской, Красноармейской, Советской и Длинной.

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