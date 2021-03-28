В Кореновском районе в два этапа отремонтируют Дом культуры

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дому культуры в поселке Новоберезанском Кореновского района 46 лет, его построили в 1975 году. Почти полвека здание капитально не обновляли. Его начнут ремонтировать в этом году, а второй этап запланирован на 2023 год.

- В 2021 году в учреждении в рамках нацпроекта «Культура» приведут в порядок кровлю. Подрядчик приступит к работам в ближайшее время и завершит их в течение двух месяцев. А в 2023 году капитально отремонтируют внутренние помещения, в том числе заменят отопление, проводку и канализацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас ДК в поселке Новоберезанском посещают свыше 200 детей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в этом году в Домах культуры Павловского района проведут ремонты и закупят необходимое оборудование. Обновления проведут в рамках национального проекта.

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