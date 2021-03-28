Водителя администрации поселения под Майкопом обвиняют в мошенничестве

Расследование продолжается

Мужчина оформили водителем в администрацию Кировского сельскоего поселения Майкопского района. Но мужчина не планировал работать. Он получил зарплату, но обязанности свои не исполнял.

- Местный житель хотел похитить деньги мошенническим путем. Он получил 8 тысяч рублей, фактически не выполняя обязанности по трудовому договору. Затем обналичил поступившие деньги и похитил их путем злоупотребления доверием, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.

В отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Оно направлено в суд.

Ранее в отношении бывшего главы Кировского сельского поселения по данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время приговором суда, чиновнику назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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