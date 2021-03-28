Пассажиров рейса Краснодар-Москва из-за самолета с неисправными закрылками вывезут резервным бортом

Фото пресс-службы аэропорта Краснодара

Компания «Аэрофлот» после аварийной посадки самолета предоставит дополнительный борт. Лайнер отправится из Краснодара в Москву в час ночи 29 марта.

- Пассажиры рейса 1105 будут вывезены в столицу 29 марта в 01:05, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, вечером 28 марта летевший из Москвы Boeing-738, на борту которого находились 149 человек, совершил аварийную посадку в Краснодаре из-за неисправности закрылок.

По данным информационного табло, приземлиться рейс должен был в 17 часов. Но из-за технической неисправности перед посадкой пилоты заводили самолет на несколько кругов. Коснулся земли лайнер в 18:19, когда все экстренные службы находились в полной готовности и разным развитиям ситуации. Лайнер приземлился благополучно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причина аварийной посадки самолета Boeing-737 в Краснодаре 28 марта 2021 года

Названа причина аварийной посадки самолета Boeing-737 в Краснодаре 28 марта 2021 года (читайте далее)