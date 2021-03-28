В Краснодаре в ДТП с такси опрокинулся грузовик с песком

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Вечером в краевом центре на Красных Партизан столкнулись легковушка и грузовик с прицепом. От удара большегруз завалился на бок. Очевидцы вызвали на место полицию и скорую. Медпомощь никому не понадобилась.

- В 19:50 водитель такси выезжал с прилегающей территории на улице Красных Партизан и не уступил дорогу груженному грузовику. В результате ДТП большегруз опрокинулся на бок. По предварительным данным, никто не пострадал, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В настоящее время проводится проверка, выяснятся все обстоятельства случившегося.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани при столкновении двух автомобилей погиб водитель «копейки». Авария произошла в станице Михайловской Курганинского района.

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