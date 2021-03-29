Погода на 29 марта 2021 года в Краснодаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настоящая весна надвигается на Кубань. Морозы, которые испытывали горожан на прочность, уже позади. Метеорологи убеждены, что столбики термометров этой весной уже не опустятся ниже нуля градусов. Значит, можно переобувать «железных коней». Из-за затянувшейся зимы краснодарцы проездили на зимней резине на месяце дольше обычного.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 29 марта 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем небольшой дождь с порывами до 6-11 м/с. Воздух днем прогреется до плюс 12-14 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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