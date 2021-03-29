У жителя Кубани забрали фуру из-за долга в 15 млн рублей

Фото пресс-службы УФССП РФ по краю

На Кубани бизнесмен накопил долги на сумму в 15 млн рублей. Но отдавать деньги мужчина даже не пытался. К взысканию подключились приставы.

- Представители закона выяснили, что должнику принадлежит фура. Специалисты выяснили, где находится прицеп. От коллег из ДПС поступила информация о том, что фура выдвинулась из Краснодара в сторону Новороссийска. В Абинске машина была остановлена, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП РФ по краю.

Также в ведомстве добавили, что с учетом специфики транспортного средства, арестовать его на трассе не представилось возможным. Судебные приставы проследовали за автомобилем до самого места разгрузки. А после этого арестовали машину. Теперь фура может уйти с молотка в счет погашения долга.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре арестовали машину за долги по аренде. Ее ночью увезли с парковки.

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