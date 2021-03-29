Под Армавиром открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

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Жители поселка Южный, что под Армавиром, добирались до медиков 20 километров. Им приходилось ездить в городскую поликлинику №3 или в офис врача общей практики в совхоз «Восток». Но теперь они смогут получать медпомощь в своем населенном пункте.

- Модульное здание установили в поселке Южный на улице Мичурина в рамках национального проекта «Здравоохранение». Теперь почти 650 жителей смогут получать медицинскую помощь без выезда в Армавир, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новый фельдшерско-акушерский пункт установили рядом с сельским клубом. В помещениях есть все необходимое оборудование. ФАП включает приемный и процедурный кабинеты, аптечный пункт, дневной стационар и санузел.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Кореновском районе открыли два фельдшерских пункта. Они расположены в хуторах Пролетарский и Анапский, совокупно там живут 140 человек.

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